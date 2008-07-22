Дмитрий Хохлов: «Хочу извиниться перед болельщиками «Динамо». Это недопустимо»

Главный тренер Дмитрий Хохлов объяснил причины поражения от «Рубина» (0:1) в матче 2-го тура РПЛ.

– Сразу хочу извиниться перед болельщиками. Это недопустимо.

– Почему вам так не везет? Столько моментов.

– Это не невезение, это мастерство. Сколько бы моментов ни создавали, мы их не реализуем. Это уровень мастерства.

Ничего не меняется. Решать исход игры надо было еще в первом тайме.

– Только ли мастерство?

– Если выход один на один Кардозу не реализует, если Юсупов не реализует момент с семи метров – что это, как объяснить?

– Ожидается ли появление нападающего?

– Мы его ждем.

– Что происходило в раздевалке?

– Не буду рассказывать.

– Что с Рыковым? Есть ли вероятность, что он уйдет в другой клуб?

– Речи об этом не идет.

– Поясните замены, пожалуйста

– Грулев слабо провел первый тайм. Поэтому заменили.

Паршивлюк сам попросил замену – только набирает кондиции. Панченко был нужен, чтобы держать мяч в большинстве.

– Как оцените игру Каборе?

– Достаточно хорошо, – сказал Хохлов.