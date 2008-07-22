Дмитрий Хохлов: «Хочу извиниться перед болельщиками «Динамо». Это недопустимо»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов объяснил причины поражения от «Рубина» (0:1) в матче 2-го тура РПЛ.
– Сразу хочу извиниться перед болельщиками. Это недопустимо.
– Почему вам так не везет? Столько моментов.
– Это не невезение, это мастерство. Сколько бы моментов ни создавали, мы их не реализуем. Это уровень мастерства.
Ничего не меняется. Решать исход игры надо было еще в первом тайме.
– Только ли мастерство?
– Если выход один на один Кардозу не реализует, если Юсупов не реализует момент с семи метров – что это, как объяснить?
– Ожидается ли появление нападающего?
– Мы его ждем.
– Что происходило в раздевалке?
– Не буду рассказывать.
– Что с Рыковым? Есть ли вероятность, что он уйдет в другой клуб?
– Речи об этом не идет.
– Поясните замены, пожалуйста
– Грулев слабо провел первый тайм. Поэтому заменили.
Паршивлюк сам попросил замену – только набирает кондиции. Панченко был нужен, чтобы держать мяч в большинстве.
– Как оцените игру Каборе?
– Достаточно хорошо, – сказал Хохлов.