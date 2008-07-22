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Дмитрий Хохлов: «Хочу извиниться перед болельщиками «Динамо». Это недопустимо»

Теги Рубин Сергей Паршивлюк Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Динамо Москва Шарль Каборе Артур Юсупов Владимир Рыков Кирилл Панченко Леандро Паредес Мигел Филипе Кардозу Вячеслав Грулев Футбол

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов объяснил причины поражения от «Рубина» (0:1) в матче 2-го тура РПЛ.

– Сразу хочу извиниться перед болельщиками. Это недопустимо.

– Почему вам так не везет? Столько моментов.

– Это не невезение, это мастерство. Сколько бы моментов ни создавали, мы их не реализуем. Это уровень мастерства.

Ничего не меняется. Решать исход игры надо было еще в первом тайме.

– Только ли мастерство?

– Если выход один на один Кардозу не реализует, если Юсупов не реализует момент с семи метров – что это, как объяснить?

– Ожидается ли появление нападающего?

– Мы его ждем.

– Что происходило в раздевалке?

– Не буду рассказывать.

– Что с Рыковым? Есть ли вероятность, что он уйдет в другой клуб?

– Речи об этом не идет.

– Поясните замены, пожалуйста

– Грулев слабо провел первый тайм. Поэтому заменили.

Паршивлюк сам попросил замену – только набирает кондиции. Панченко был нужен, чтобы держать мяч в большинстве.

– Как оцените игру Каборе?

– Достаточно хорошо, – сказал Хохлов.

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