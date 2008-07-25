NY Times: расследование УЕФА по нарушению ФФП велось в интересах «ПСЖ»

Газета The New York Times выпустила материал про расследование дела о нарушении правил финансового фэйр-плей со стороны . Издание ознакомилось с документами УЕФА и пришло к выводу, что расследование велось в интересах парижского клуба.

Следственная палата по финансовому контролю под руководством Ива Летерма летом 2018 года приняла решение, что «ПСЖ» уложился в требования ФФП. Согласно материалу издания, такое заключение вызвало недоверие у главы панели УЕФА по контролю за соблюдением ФФП Хосе да Куньи Родригеса. Да Кунья вернул доклад Летерму и потребовал пересмотреть дело. Кроме того, он поставил под сомнение некоторые выводы Летерма.

«Решение закрыть дело явно ошибочное», – написал да Кунья.

Он отметил, что команда получает «существенное финансовое преимущество в результате неправильного применения положений регламента главным следователем», что стало бы «ущемлением интересов других клубов, выступающих в турнирах под эгидой УЕФА».

В частности, сомнения да Куньи вызвала оценка спонсорских соглашений, проведенная Летермом. Согласно ФФП, клубы не могут тратить больше, чем зарабатывают, а если это происходит, они не имеют права превысить дефицит бюджета более чем на 30 млн евро за три года. По расчетам Летерма, «ПСЖ», несмотря на сомнительные спонсорские контракты и большие траты на трансферы, за три года ушел в минус лишь на 24 млн евро.

Для аудита спонсорских контрактов Летерм привлек компанию Octagon Worldwide и разрешил «ПСЖ» обратиться к фирме Nielsen для проведения собственного анализа. Octagon, в частности, оценил спонсорский контракт с Qatar Tourism Authority в менее чем 5 млн евро, тогда как «ПСЖ» заявлял о спонсорских поступлениях, превышавших 100 млн евро, что якобы подтвердила проверка Nielsen. Вместо того чтобы заказать третье исследование, Летерм использовал в своем заключении данные Nielsen.

«Главный следователь принял во внимание данные, полученные из доклада Nielsen и говорившие в пользу «ПСЖ», и не представил никаких доводов, почему следует оставить без внимания оценки Octagon», – написал да Кунья.

Да Кунья отметил, что в некоторых случаях расчеты Летерма даже превышали доходы «ПСЖ» от спонсорских контрактов по сравнению с оценками Nielsen.

Несмотря на то, что некоторые члены палаты были категорически не согласны с заключением Летерма, было принято решение в пользу «ПСЖ». УЕФА пытался вновь открыть дело, однако CAS удовлетворил апелляцию французского клуба о том, что дело было возобновлено с нарушениями регламента.