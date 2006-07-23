«Краснодар» предложил «Сент-Этьену» больше 10 млн евро за Кабелла

Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелла может перейти в «Краснодар».
Российский клуб готов заключить с полузащитником контракт на три сезона.
Сообщается, что «Краснодар» предложил за 29-летнего игрока чуть более 10 миллионов евро, а ему самому – зарплату в размере трех миллионов в год, что в два раза превышает нынешний оклад футболиста.
В прошлом сезоне Кабелла провел за «Сент-Этьен» 34 матча, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. Кроме того, он был признан лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.