«Краснодар» предложил «Сент-Этьену» больше 10 млн евро за Кабелла

Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелла может перейти в .

Российский клуб готов заключить с полузащитником контракт на три сезона.

Сообщается, что «Краснодар» предложил за 29-летнего игрока чуть более 10 миллионов евро, а ему самому – зарплату в размере трех миллионов в год, что в два раза превышает нынешний оклад футболиста.

В прошлом сезоне Кабелла провел за 34 матча, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. Кроме того, он был признан лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.