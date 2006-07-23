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«Краснодар» предложил «Сент-Этьену» больше 10 млн евро за Кабелла

Теги Сент-Этьен премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Реми Кабелла Футбол

Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелла может перейти в «Краснодар».

Российский клуб готов заключить с полузащитником контракт на три сезона. 

Сообщается, что «Краснодар» предложил за 29-летнего игрока чуть более 10 миллионов евро, а ему самому – зарплату в размере трех миллионов в год, что в два раза превышает нынешний оклад футболиста.

В прошлом сезоне Кабелла провел за «Сент-Этьен» 34 матча, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. Кроме того, он был признан лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.

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