Yahoo Sports: «Краснодар» договорился о трансфере хавбека «Сент-Этьена» Кабелла

Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелла продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает журналист Yahoo Sports France Маню Лонжон.

По информации источника, стороны достигли соглашения о трансфере.

Вчера стало известно, что российский клуб предложил игроку трехлетний контракт с зарплатой 3 млн евро в год, что в два раза выше его нынешнего оклада. Трансфер 29-летнего француза обойдется «Краснодару» предположительно в 10 млн евро.

В прошлом сезоне Кабелла провел за 34 матча в Лиге 1, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. Кроме того, он был признан лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.