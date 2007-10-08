Юрген Клопп: «Лига наций – самый бессмысленный турнир в мире футбола»

Главный тренер Юрген Клопп после матча с «Манчестер Сити» (0:0) раскритиковал Лигу наций.

«К сожалению, парням сейчас нужно ехать в сборные и играть в Лиге наций – самом бессмысленном турнире в мире футбола. Надеюсь, они вернутся здоровыми и сыграют в этих легких турнирах вроде АПЛ и Лиги чемпионов.

Сейчас тяжелое время для игроков, не правда ли? Пора начать думать о них. Меня спросили: «Уровень игры с «Сити» выдался таким из-за нехватки интенсивности в вашей игре?». В вопросе уже подразумевается критика – мол, могло быть и получше, если бы игроки были свежее.

Если хотите видеть свежих игроков, дайте им летний перерыв! Хендерсон отдохнул две недели, что в целом забавно. Но сейчас все вот так.

Поездка игроков в сборные – это не такая и большая проблема. Но если сейчас я позвоню тренеру и попрошу его не вызывать одного-двух футболистов, он скажет мне, что тоже находится под давлением из-за Лиги наций.

Честно говоря, я не знаю, что там можно выиграть, но следующим летом там будет какой-то финал», – сказал Клопп.