Кононов о «Туне»: «Не надо смотреть на трофеи и бюджет – швейцарский футбол идет в ногу со временем»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мыслями о жеребьевке квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которой москвичам достался «Тун».

«Швейцарский футбол сегодня развивается динамично, шагает в ногу со временем. Поэтому не надо смотреть на бюджет и количество трофеев нашего соперника – сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола.

Чтобы это понять, достаточно взглянуть на позиции Швейцарии в рейтинге ФИФА – она уже много лет не покидает топ-10. А швейцарские футболисты регулярно выступают в лучших клубах Европы.

Футбольный клуб «Тун» играет в быстрый, организованный футбол. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подойти к этим матчам в полной готовности», – сказал Кононов.