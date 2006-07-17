ПСВ готов продать «Спартаку» хавбека Перейро за 10-15 млн евро

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро может перейти в .

По информации Voetbal International, красно-белые заинтересованы в трансфере 24-летнего уругвайца, но еще не сделали официального предложения.

Голландский клуб рассчитывает выручить от продажи футболиста 10-15 миллионов евро.

Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. Его контракт рассчитан до лета 2020 года.

В прошедшем сезоне чемпионата Голландии он сыграл 27 матчей, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.