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ПСВ готов продать «Спартаку» хавбека Перейро за 10-15 млн евро

Теги Спартак высшая лига Голландия ПСВ премьер-лига Россия возможные трансферы Гастон Перейро Футбол

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро может перейти в «Спартак».

По информации Voetbal International, красно-белые заинтересованы в трансфере 24-летнего уругвайца, но еще не сделали официального предложения.

Голландский клуб рассчитывает выручить от продажи футболиста 10-15 миллионов евро.

Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. Его контракт рассчитан до лета 2020 года. 

В прошедшем сезоне чемпионата Голландии он сыграл 27 матчей, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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