На матче «Локо» – «Рубин» VAR будет в режиме офлайн

На матче 1-го тура РПЛ – «Рубин» будет тестироваться система видеопомощи арбитрам (VAR).

изначально сообщил о том, что впервые в РПЛ VAR будет использоваться в режиме онлайн, позже новость была отредактирована.

«Мобильные комплексы VAR, заказанные компанией «Ростелеком» в исполнение решения общего собрания клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) от 6 июня и доставленные в Москву 3 июля, будут задействованы для обслуживания матча первого тура – «Рубин» на «РЖД-Арене» сегодня по инициативе Российского футбольного союза ( ) в режиме офлайн.

Подтверждаем готовность компании к полноценному внедрению VAR в онлайн-режиме и ожидаем подтверждения предоставления сигналов вещателем», – сообщает со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ростелеком».

На матчах РПЛ система VAR еще не использовалась. Ранее она применялась на четырех встречах 1/2 финала и в финале Олимп Кубка России сезона-2018/19, а также в четырех стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.

Sports.ru проведет текстовую трансляцию матча – «Рубин».

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