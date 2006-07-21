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Антуан Гризманн: «Готов сделать все возможное: для Месси, «Барселоны» и одноклубников»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Антуан Гризманн Футбол

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением об игре с форвардом Лионелем Месси.

– Как игроку, привыкшему к свободе действий, будет сложно играть с Месси? Я так понимаю, твоя роль в «Барселоне» будет сильно отличаться от той, что была в «Атлетико»?

– Да, это будет изумительно [поиграть рядом с ним]. Очень хочу посмотреть на Месси в повседневной жизни, как работает на тренировках, а затем повторять или делать все по-своему, а также понимать его на поле и за его пределами.

Не могу дождаться его прибытия. Я буду готов сделать все возможное: для него, клуба и игроков.

– Ты явно не беспокоишься о том, как поладишь с ним. Очень спокойно относишься к этому.

– Ну, я не сложный человек. Мне нравится находиться среди людей, наслаждаться их компанией. Я уверен, что мы хорошо поладим, – сказал Гризманн.

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