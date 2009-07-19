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El Pais: «ПСЖ» хочет продать Неймара и повысить зарплату Мбаппе до 50 млн евро, чтобы тот не ушел в «Ман Сити»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Пеп Гвардиола Неймар Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» может продать нападающего Неймара для того, чтобы не допустить перехода форварда Килиана Мбаппе в «Манчестер Сити», сообщает El Pais.

В Париже готовы повысить зарплату француза до 50 миллионов евро в год с целью предотвратить его возможный уход в манчестерский клуб. Такой оклад сделал бы форварда самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Мбаппе поддерживает отличные отношения с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Они общаются еще с 2017 года, когда каталонец хотел, чтобы француз перешел в его команду из «Монако». Сообщается, что теперь играть под руководством Гвардиолы – это одна из целей Мбаппе.

В «ПСЖ» считают, что сумеют удержать игрока, если поднимут ему зарплату. Однако сейчас парижане платят Неймару около 40 миллионов евро в год, поэтому они могут рассмотреть вариант с его продажей для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

В сезоне-2018/19 Мбаппе провел за «ПСЖ» 43 матча во всех турнирах, забил 39 мячей и сделал 17 результативных передач. 

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