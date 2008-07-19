Эксклюзив Betting Insider: «Зенит» может купить вингера сборной Египта Трезеге, «Касымпаша» хочет 10 млн евро

«Зенит» рассматривает вариант с приобретением вингера сборной Египта и турецкой «Касымпаши» Махмуда Хассана, более известного как Трезеге. Об этом Betting Insider сообщил надежный источник, знакомый с ходом переговоров.

Представители футболиста из английского агентства Base Soccer стараются убедить в том, что это идеальное усиление для клуба. Трансфером Трезеге будет заниматься российский представитель Base Soccer Шандор Варга, ранее способствовавший переходу Ярослава Ракицкого из в «Зенит».

«Касымпаша» рассчитывает получить за вингера минимум 10 миллионов евро. Турецкий клуб приобрел Трезеге у летом 2017 года за 2 млн евро.

«Касымпаша» завершил прошлый сезон в чемпионате Турции на 14-м месте, в двух очках от зоны вылета. выходил на поле во всех 34 матчах чемпионата, в которых забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.