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Агент Коутиньо: «Сердце Филиппе по-прежнему с «Ливерпулем»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Киа Джурабчиан Филиппе Коутиньо Футбол

Киа Джурабчиан, агент игрока «Барселоны» Филиппе Коутиньо, исключил возможность перехода бразильца в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» – выдающийся клуб, у меня есть там игроки, и я отношусь к ним с огромным уважением, но что касается Филиппе, то вероятность этого трансфера можно охарактеризовать от крайне маловероятной до практически нереальной.

Филиппе будет очень сложно играть в составе соперника «Ливерпуля», ведь у него огромная привязанность к этому клубу. Он провел там великолепный период. Его сердце по-прежнему с «Ливерпулем».

Безусловно, если Коутиньо вернется в АПЛ, это будет «Ливерпуль», но на данный момент осуществить это будет сложно, и все зависит от них», – сказал Джурабчиан.

Коутиньо играл за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 год, а затем перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро, в соглашении были прописаны бонусы еще на 40 млн.

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