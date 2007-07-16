Киа Джурабчиан, агент игрока «Барселоны» Филиппе Коутиньо, исключил возможность перехода бразильца в .

– выдающийся клуб, у меня есть там игроки, и я отношусь к ним с огромным уважением, но что касается Филиппе, то вероятность этого трансфера можно охарактеризовать от крайне маловероятной до практически нереальной.

Филиппе будет очень сложно играть в составе соперника , ведь у него огромная привязанность к этому клубу. Он провел там великолепный период. Его сердце по-прежнему с «Ливерпулем».

Безусловно, если Коутиньо вернется в АПЛ, это будет , но на данный момент осуществить это будет сложно, и все зависит от них», – сказал Джурабчиан.

Коутиньо играл за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 год, а затем перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро, в соглашении были прописаны бонусы еще на 40 млн.