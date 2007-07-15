Кудряшов о матче со «Спартаком»: «Никто из игроков «Сочи» не валялся на газоне специально»

Защитник «Сочи» Федор Кудряшов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ со (0:1).

– Как команда, которая, по сути, собралась за четыре дня до матча, может навязать свою игру одному из лидеров чемпионата?

– Я вообще приехал в команду за два дня до игры, а вот ребята тренировались чуть дольше: кто-то – четыре, кто-то – шесть. На самом деле, у нас в команде подобрался боеспособный коллектив, ребята имеют опыт выступлений в хороших командах. Мы выходили на поле не с мыслью, что у нас еще не полностью налажено взаимодействие, а с желанием показать хороший футбол и попытаться нивелировать сильные качества соперника.

– Вас самих игра «Спартака» на домашнем стадионе удивила?

– Да, я удивился, почему «Спартак» при своих трибунах не пошел агрессивно вперед и не играл в давление. Но это не имеет большого значения, нам нужно думать не о сопернике, а о том, какую игру показываем мы сами. Жалко, что не получилось добыть очки, где-то сами виноваты, где-то стечение обстоятельств не очень приятное для нас.

– После матча «Спартак» на своем сайте обвинил «Сочи» в затяжке времени. Обратили внимание на этот выпад в сторону вашей команды?

– Не обратил и не хочу ввязываться в полемику со «Спартаком». У нас действительно было не так много сил, в конце матча ребята начали уставать, а кому-то показалось, что мы специально тянули время. Могу сказать точно, что из наших футболистов никто не валялся на газоне специально, – сказал Кудряшов.

«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени: «Футбольный бог покарал за это»