Чемпионат России. «Краснодар» проиграл «Ахмату», «Зенит» победил «Тамбов», ЦСКА уступил «Крыльям»

В стартовом туре РПЛ «Спартак» с трудом выиграл у «Сочи» (1:0), в воскресенье ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» (0:2), «Зенит» победил дома «Тамбов» (2:1), а в понедельник «Локомотив» играет дома с «Рубином».
Чемпионат России
1-й тур
- Дата проведения
- 14 июля, 16.30, «Самара-Арена»
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Крылья Советов –
Рыжиков, Анюков (Терехов, 66), Карпов, Бурлак, Комбаров, Кабутов, Гынсарь, Мияйлович, Антон (Тимофеев, 71), Зиньковский, Соболев (Радоньич, 84).
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ЦСКА –
Акинфеев, Фернандес, Васин, Шарлия (Нисимура, 78), Магнуссон, Ахметов (Бийол, 61), Бистрович, Обляков, Влашич, Чалов, Сигурдссон (Марадишвили, 89).
- Дата проведения
- 14 июля, 19.00, «Газпром Арена»
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Зенит –
Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 66), Жирков (Барриос, 74), Азмун (Ригони, 88), Дзюба.
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Тамбов –
Шелия, Тетрашвили, Осипенко, Ойеволе, Таказов, Килин (Муйива, 56), Карасев, Чуперка, Маркелов (Кулик, 74), Мамтов (Костюков, 53), Аппаев.
- Дата проведения
- 14 июля, 21.30, «Ахмат-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 28 Бериша.
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Ахмат –
Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель (Шиманьски, 46), Харин, Бериша, Швец, Исмаэл (Роши, 87), Иванов, Мбенг (Понсе, 84).
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Краснодар –
Сафонов, Петров (Рамирес, 56), Мартынович, Спайич, Стоцкий, Ольссон (Игнатьев, 74), Камболов, Триндаде, Вандерсон, Ари, Намли (Сулейманов, 69).
- Дата проведения
- 15 июля, 20.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 12 июля, 20.00, «Арсенал»
- Голы:
- 0:1 – 16 Мигел Кардозу, 1:1 – 84 Григалава.
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Арсенал Тула –
Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Ткачев, Костадинов, Горбатенко, Банда (Тудорие, 73), Кангва, Лесовой.
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Динамо –
Шунин, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Плиев, Юсупов (Соу, 80), Тетте, Мигел Кардозу (Панченко, 71), Шиманьски, Жоаозиньо, Шейдаев (Грулев, 87).
- Предупреждения:
- Мигел Кардозу (41), Плиев (58), Евгеньев (61).
- Дата проведения
- 13 июля, 16.30, «Екатеринбург-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 14 Бикфалви, 2:0 – 49 Бикфалви, 2:1 – 76 Козлов, 3:1 – 81 Бавин, 3:2 – 86, пенальти Фомин.
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Урал –
Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Аугустыняк, Бумаль, Егорычев (Фидлер, 90), Бикфалви, Эль-Кабир (Бавин, 80), Панюков (Ильин, 69).
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Уфа –
Чернов, Табидзе, Аликин, Йокич, Сухов, Сысуев (Емельянов, 66), Карп (Тилль, 72), Алиев (Гиоргобиани, 80), Фомин, Игбоун, Козлов.
- Предупреждение:
- Сысуев (58).
- Дата проведения
- 13 июля, 19.00, «Открытие Арена»
- Гол:
- 1:0 – 90 Жиго.
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Спартак –
Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Фернандо, Зобнин, Бакаев, Ананидзе (Игнатов, 65), Ломовицкий (Понсе, 61), Луис Адриано (Мелкадзе, 79).
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Сочи –
Заболотный, Калугин (Кудряшов, 76), Новосельцев, Миладинович, Маргасов, Цаллагов, Бурмистров (Обухов, 67), Казаев, Песегов, Набиуллин, Полоз (Карапетян, 58).
- Предупреждения:
- Ломовицкий (14), Цаллагов (42), Рассказов (56), Новосельцев (68), Понсе (72), Луис Адриано (76).
- Дата проведения
- 13 июля, 21.30, «Ростов-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 11 Шомуродов, 2:0 – 42 Ионов, 2:1 – 49 Деспотович.
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Ростов –
Песьяков, Козлов (Логашов, 75), Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Норманн, Попов, Ионов, Еременко, Байрамян (Зуев, 67), Шомуродов (Сигурдарсон, 82).
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Оренбург –
Довбня, Шахов, Сиваков, Козлов, Малых, Афонин, Маляров (Аюпов, 72), Терехов, Рикарду Алвеш (Кулишев, 61), Мишкич, Деспотович.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.