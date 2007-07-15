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Чемпионат России. «Краснодар» проиграл «Ахмату», «Зенит» победил «Тамбов», ЦСКА уступил «Крыльям»

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В стартовом туре РПЛ «Спартак» с трудом выиграл у «Сочи» (1:0), в воскресенье ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» (0:2), «Зенит» победил дома «Тамбов» (2:1), а в понедельник «Локомотив» играет дома с «Рубином».

Чемпионат России

1-й тур

Крылья Советов – ЦСКА 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
14 июля, 16.30, «Самара-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 51 Соболев, 2:0 – 58, пенальти Соболев.
Крылья СоветовРыжиков, Анюков (Терехов, 66), Карпов, Бурлак, Комбаров, Кабутов, Гынсарь, Мияйлович, Антон (Тимофеев, 71), Зиньковский, Соболев (Радоньич, 84).
ЦСКААкинфеев, Фернандес, Васин, Шарлия (Нисимура, 78), Магнуссон, Ахметов (Бийол, 61), Бистрович, Обляков, Влашич, Чалов, Сигурдссон (Марадишвили, 89).
Предупреждения:
Васин (31), Комбаров (38), Шарлия (46), Чалов (78).

 

Зенит – Тамбов 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
14 июля, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 46 Ерохин, 2:0 – 48 Дзюба, 2:1 – 71 Муйива.
ЗенитЛунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 66), Жирков (Барриос, 74), Азмун (Ригони, 88), Дзюба.
ТамбовШелия, Тетрашвили, Осипенко, Ойеволе, Таказов, Килин (Муйива, 56), Карасев, Чуперка, Маркелов (Кулик, 74), Мамтов (Костюков, 53), Аппаев.
Предупреждения:
Ракицкий (60), Барриос (80), Аппаев (80), Таказов (88).

 

Ахмат – Краснодар 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
14 июля, 21.30, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 28 Бериша.
АхматГородов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель (Шиманьски, 46), Харин, Бериша, Швец, Исмаэл (Роши, 87), Иванов, Мбенг (Понсе, 84).
КраснодарСафонов, Петров (Рамирес, 56), Мартынович, Спайич, Стоцкий, Ольссон (Игнатьев, 74), Камболов, Триндаде, Вандерсон, Ари, Намли (Сулейманов, 69).
Предупреждения:
Петров (9), Нижич (33), Харин (36), Камболов (71), Исмаэл (82), Триндаде (90), Городов (90).

 

Локомотив – Рубин
Дата проведения
15 июля, 20.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Динамо 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
12 июля, 20.00, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16 Мигел Кардозу, 1:1 – 84 Григалава.
Арсенал ТулаЛевашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Ткачев, Костадинов, Горбатенко, Банда (Тудорие, 73), Кангва, Лесовой.
ДинамоШунин, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Плиев, Юсупов (Соу, 80), Тетте, Мигел Кардозу (Панченко, 71), Шиманьски, Жоаозиньо, Шейдаев (Грулев, 87).
Предупреждения:
Мигел Кардозу (41), Плиев (58), Евгеньев (61).

 

Урал – Уфа 3:2 (1:0, 2:2)
Дата проведения
13 июля, 16.30, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Бикфалви, 2:0 – 49 Бикфалви, 2:1 – 76 Козлов, 3:1 – 81 Бавин, 3:2 – 86, пенальти Фомин.
УралГодзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Аугустыняк, Бумаль, Егорычев (Фидлер, 90), Бикфалви, Эль-Кабир (Бавин, 80), Панюков (Ильин, 69).
УфаЧернов, Табидзе, Аликин, Йокич, Сухов, Сысуев (Емельянов, 66), Карп (Тилль, 72), Алиев (Гиоргобиани, 80), Фомин, Игбоун, Козлов.
Предупреждение:
Сысуев (58).

 

Спартак – Сочи 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
13 июля, 19.00, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 90 Жиго.
СпартакМаксименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Фернандо, Зобнин, Бакаев, Ананидзе (Игнатов, 65), Ломовицкий (Понсе, 61), Луис Адриано (Мелкадзе, 79).
СочиЗаболотный, Калугин (Кудряшов, 76), Новосельцев, Миладинович, Маргасов, Цаллагов, Бурмистров (Обухов, 67), Казаев, Песегов, Набиуллин, Полоз (Карапетян, 58).
Предупреждения:
Ломовицкий (14), Цаллагов (42), Рассказов (56), Новосельцев (68), Понсе (72), Луис Адриано (76).

 

Ростов – Оренбург 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
13 июля, 21.30, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 11 Шомуродов, 2:0 – 42 Ионов, 2:1 – 49 Деспотович.
РостовПесьяков, Козлов (Логашов, 75), Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Норманн, Попов, Ионов, Еременко, Байрамян (Зуев, 67), Шомуродов (Сигурдарсон, 82).
ОренбургДовбня, Шахов, Сиваков, Козлов, Малых, Афонин, Маляров (Аюпов, 72), Терехов, Рикарду Алвеш (Кулишев, 61), Мишкич, Деспотович.
Предупреждения:
Байрамян (26), Маляров (43), Сиваков (52), Норманн (54), Афонин (81).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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