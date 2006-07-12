Кудряшов и Карапетян перешли в «Сочи»

«Сочи» объявил о подписании контракта с защитником сборной России Федором Кудряшовым.

Ранее сообщалось, что контракт 32-летнего футболиста будет рассчитан на один год.

Во второй половине прошедшего сезона россиянин выступал за «Истанбул», в составе которого провел восемь матчей и отметился одним забитым мячом, но в июне покинул турецкий клуб.

Еще одним новичком «Сочи» стал нападающий Александр Карапетян, перешедший из люксембургского , где он играл последние два сезона. На счету форварда 40 забитых мячей в 47 матчах двух последних сезонов люксембургской лиги.