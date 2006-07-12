Кудряшов и Карапетян перешли в «Сочи»

«Сочи» объявил о подписании контракта с защитником сборной России Федором Кудряшовым.
Ранее сообщалось, что контракт 32-летнего футболиста будет рассчитан на один год.
Во второй половине прошедшего сезона россиянин выступал за «Истанбул», в составе которого провел восемь матчей и отметился одним забитым мячом, но в июне покинул турецкий клуб.
Еще одним новичком «Сочи» стал нападающий Александр Карапетян, перешедший из люксембургского «Прогреса», где он играл последние два сезона. На счету форварда 40 забитых мячей в 47 матчах двух последних сезонов люксембургской лиги.
Привет, Федор! Добро пожаловать в Сочи!#СочиТрансферы #КудряшовСочи pic.twitter.com/lW2ltXmS3A— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 11, 2019
Барев дзес, Саша! Добро пожаловать в Сочи!#СочиТрансферы #Карапетян pic.twitter.com/Z4P8ZlxDqH— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 11, 2019