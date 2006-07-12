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Кудряшов и Карапетян перешли в «Сочи»

Теги Федор Кудряшов премьер-лига Россия трансферы фото Прогрес Нидеркорн Александр Карапетян Сочи Футбол

«Сочи» объявил о подписании контракта с защитником сборной России Федором Кудряшовым.

Ранее сообщалось, что контракт 32-летнего футболиста будет рассчитан на один год. 

Во второй половине прошедшего сезона россиянин выступал за «Истанбул», в составе которого провел восемь матчей и отметился одним забитым мячом, но в июне покинул турецкий клуб. 

Еще одним новичком «Сочи» стал нападающий Александр Карапетян, перешедший из люксембургского «Прогреса», где он играл последние два сезона. На счету форварда 40 забитых мячей в 47 матчах двух последних сезонов люксембургской лиги.

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