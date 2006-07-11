Кононов о том, почему сам выбрал капитана «Спартака»: «Чтобы снизить напряженность со стороны СМИ»

Главный тренер Олег Кононов рассказал, как выбирал капитана и вице-капитана команды.

После ухода Дениса Глушакова новым капитаном москвичей стал защитник Георгий Джикия, а вице-капитаном – хавбек .

– Этот выбор созрел для меня уже давно. Я, конечно, наблюдал за каждым из игроков, видел все стороны, как игроки тренируются, общаются друг с другом, как реагируют на выигрыши, на проигрыши, как сплачивают коллектив. Очень много я почерпнул, прежде чем сделать вот такой выбор.

Здесь, я думаю, выбор был очевиден. Надеюсь, он будет правильным.

– Раньше была процедура голосования команды за капитана, почему сейчас решили от него отказаться?

– Вспоминая прошлый год, вспоминая, как СМИ очень щепетильно подошли к выбору капитана команды...

Чтобы снизить вот эту внешнюю напряженность со стороны СМИ, а больше уделить внимание работе, в первую очередь я именно на это сделал акцент, – сказал тренер.