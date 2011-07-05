Артем Дзюба: «В сборной я хищник, располагаюсь в центре. Златан к этому пришел после 30»

Нападающий и сборной России Артем Дзюба рассказал, как изменился стиль его игры весной.

– Когда приехал в сборную в июне, не было дискомфорта, что снова придется играть на острие?

– Нет. Сейчас любой приезд в сборную – большая ответственность и приятное давление. Там я капитан и один из старожилов, поэтому вообще нет никаких сомнений. После чемпионата мира я понял, что такое сборная России, что это такое – играть за честь страны. Для меня это дороже всего, не хочу это отпускать.

Мне нравится многогранность, которая у меня появилась весной: в сборной я хищник, располагаюсь в центре, стараюсь не уходить во фланги, там есть люди, которые должны разыгрывать мяч. В «Зените» все по-другому. Это прикольно – к 30 годам прийти к такой игре.

Златан к этому пришел после 30 – он так играл в «ПСЖ», в «МЮ». Было интересно, смогу ли я подстроиться, как он – очень рад, что вроде как все получилось, – сказал Дзюба.

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