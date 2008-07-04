Ассоциация футбола Аргентины запросила аудио переговоров арбитра матча против Бразилии с видеоассистентом

Ассоциация футбола Аргентины запросила у Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) аудиозаписи переговоров главного арбитра матча 1/2 финала Кубка Америки Аргентина – Бразилия (0:2) Родди Самбрано с видеоассистентом.

Представители аргентинской команды остались недовольны судейством эквадорского рефери, который, по их мнению, не назначил в ворота бразильцев два пенальти.

КОНМЕБОЛ ранее подтвердила, что у Самбрано были проблемы при коммуникации со своим видеоассистентом Леоданом Гонсалесом из Уругвая до игры, однако к стартовому свистку связь была восстановлена.

По данным Globo Esporte, помехи в связи между арбитрами стали следствием неких действий службы безопасности президента Бразилии Жаира Болсонару, который присутствовал на стадионе.

Итальянский журналист Танкреди Палмери рассказал, что на одном аргентинском футбольном блоге, который анонимно ведут многие известные журналисты, появилась информация, что видеоассистент Гонсалес в обоих эпизодах, когда в ворота сборной Бразилии можно было назначить пенальти, просил Самбрано обратиться к VAR и пересмотреть момент.

Сообщается, что Гонсалес после матча заявил инспектору, что в обоих случаях говорил Самбрано, что он должен назначить пенальти, однако эквадорец отказывался смотреть видеоповтор.

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