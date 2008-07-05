Дуглас Сантос: «Халк убедил меня, что переход в «Зенит» – правильное решение»

Защитник Дуглас Сантос поделился мыслями о переходе в .

– Я благодарен «Зениту» за то, что мне выпала честь выступать за этот клуб. Благодарен Богу, всей своей команде и каждому, кто сделал возможным мое пребывание здесь.

Хочу поблагодарить всех за гостеприимство, меня очень хорошо приняли – с первого моего шага на русской земле до этой секунды все было отлично.

Я очень оптимистично настроен, верю в себя и надеюсь провести здесь отличное время и хорошо играть.

– Расскажите, как долго размышляли над этим переходом и с кем советовались по этому поводу?

– Конечно, прежде всего, мне пришло на ум имя . Он мой друг, мы с ним давно знакомы. Первым делом я вспомнил о нем, ведь он жил и играл в Петербурге.

Естественно, не мог не посоветоваться с ним, и он убедил меня в том, что это будет правильное решение, и что все будет здорово.

– Что еще объединяет вас с Халком кроме того, что вы из одного штата? Вы с ним давно дружите?

– Мне кажется, что нас объединяет простота, в хорошем смысле этого слова. А еще харизма, которая свойственна всем уроженцам нашего штата (Параиба – примечание Sports.ru).

Мы те люди, которые любят приносить радость и позитивные эмоции другим. Думаю, это главное, что нас объединяет.

– Рассказывал ли вам Халк что-то о Петербурге? Успели ли вы посмотреть город за два дня, что вы здесь?

– Нет, я еще не успел ничего посмотреть. Но Халк говорил мне про Петербург, что это очень большой и очень туристический город.

Сразу понятно, что это настоящий европейский город, поэтому переехать сюда и влиться в его жизнь будет несложно.

– «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов. Стал ли этот фактор ключевым для вас? Рады ли вы шансу попробовать свои силы в этом турнире?

– Конечно, Лига чемпионов не единственный фактор.

РПЛ – турнир, в котором выступают хорошие футболисты, однако, когда «Зенит» вел со мной переговоры, я понимал, что клуб будет выступать в Лиге чемпионов? и осознавал, что это уникальный шанс для меня стать частью этого события.

Намерен плодотворно работать, чтобы принести пользу «Зениту».

– Какие у вас дальнейшие планы? Когда вы проведете первую тренировку с командой, присоединитесь и познакомитесь с ней?

– Я полагаю, что уже завтра познакомлюсь с игроками и тренерским штабом.

Познакомлюсь со всеми лично и приступлю к тренировкам в общей группе. Очень жду этого момента – хочу поскорее влиться в команду и стать частью чемпионского коллектива, – сказал Дуглас Сантос.