Дуглас Сантос: «Халк убедил меня, что переход в «Зенит» – правильное решение»

Защитник Дуглас Сантос поделился мыслями о переходе в «Зенит».
– Я благодарен «Зениту» за то, что мне выпала честь выступать за этот клуб. Благодарен Богу, всей своей команде и каждому, кто сделал возможным мое пребывание здесь.
Хочу поблагодарить всех за гостеприимство, меня очень хорошо приняли – с первого моего шага на русской земле до этой секунды все было отлично.
Я очень оптимистично настроен, верю в себя и надеюсь провести здесь отличное время и хорошо играть.
– Расскажите, как долго размышляли над этим переходом и с кем советовались по этому поводу?
– Конечно, прежде всего, мне пришло на ум имя Халка. Он мой друг, мы с ним давно знакомы. Первым делом я вспомнил о нем, ведь он жил и играл в Петербурге.
Естественно, не мог не посоветоваться с ним, и он убедил меня в том, что это будет правильное решение, и что все будет здорово.
– Что еще объединяет вас с Халком кроме того, что вы из одного штата? Вы с ним давно дружите?
– Мне кажется, что нас объединяет простота, в хорошем смысле этого слова. А еще харизма, которая свойственна всем уроженцам нашего штата (Параиба – примечание Sports.ru).
Мы те люди, которые любят приносить радость и позитивные эмоции другим. Думаю, это главное, что нас объединяет.
– Рассказывал ли вам Халк что-то о Петербурге? Успели ли вы посмотреть город за два дня, что вы здесь?
– Нет, я еще не успел ничего посмотреть. Но Халк говорил мне про Петербург, что это очень большой и очень туристический город.
Сразу понятно, что это настоящий европейский город, поэтому переехать сюда и влиться в его жизнь будет несложно.
– «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов. Стал ли этот фактор ключевым для вас? Рады ли вы шансу попробовать свои силы в этом турнире?
– Конечно, Лига чемпионов не единственный фактор.
РПЛ – турнир, в котором выступают хорошие футболисты, однако, когда «Зенит» вел со мной переговоры, я понимал, что клуб будет выступать в Лиге чемпионов? и осознавал, что это уникальный шанс для меня стать частью этого события.
Намерен плодотворно работать, чтобы принести пользу «Зениту».
– Какие у вас дальнейшие планы? Когда вы проведете первую тренировку с командой, присоединитесь и познакомитесь с ней?
– Я полагаю, что уже завтра познакомлюсь с игроками и тренерским штабом.
Познакомлюсь со всеми лично и приступлю к тренировкам в общей группе. Очень жду этого момента – хочу поскорее влиться в команду и стать частью чемпионского коллектива, – сказал Дуглас Сантос.