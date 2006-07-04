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Путин подписал закон, направленный на упрощение идентификации в букмекерских конторах

Теги Владимир Путин Ставки на спорт Политика Ставки на футбол Футбол

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение идентификации пользователей интернет-букмекеров.

Документ разрешает осуществлять прием интерактивных ставок и выплаты по ним в букмекерских конторах или тотализаторах с использованием интернета или других средств связи, при этом допускается упрощенная идентификация участника игры.

Информация об участниках азартных игр с их согласия может быть получена центром учета переводов интерактивных ставок из единой системы идентификации и аутентификации.

Изменения направлены в первую очередь на борьбу с нелегальным оборотом азартных игр, а также на создание необходимых условий для увеличения налоговых поступлений в бюджет страны, пояснил один из авторов законопроекта, депутат ЛДПР Андрей Луговой.

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