Футболистка сборной Швейцарии Исмаили пропала на озере Комо. Ее ищут водолазы

Футболистка сборной Швейцарии и капитан Флориана Исмаили пропала без вести.

24-летняя швейцарка отдыхала с подругой на озере Комо в субботу. Девушки арендовали моторную лодку и после 14:00 отплыли на 700 метров от берега, где бросили якорь и отдыхали под солнцем.

Около 16:00 Исмаили нырнула в озеро (его глубина на данном участке около 100 метров – прим. Sports.ru), но не выплыла обратно.

Подруга сначала подумала, что Флориана хочет ее напугать, но затем, когда девушка не вынырнула через несколько минут, запаниковала и позвонила в экстренную службу.

Водолазы исследовали местность, но ничего не обнаружили. При этом отмечается, что в озере Комо сильное подводное течение.

По состоянию на воскресенье новостей нет. Завтра спасательная бригада планирует использовать робота, который исследует дно озера.

«Мы очень обеспокоены и не потеряли надежду, что все будет хорошо. Мы находимся в тесном контакте с членами семьи и просим понимания, поскольку не можем предоставить дополнительную информацию в данный момент», – говорится в заявлении «Янг Бойз».

В прошлом сезоне Исмаили забила семь голов за клуб и стала лучшим бомбардиром команды.

Всего она провела 33 матча за сборную Швейцарии.