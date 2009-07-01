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Хавьер Тебас: «Предпочел бы, чтобы Неймар не возвращался в Ла Лигу. Мы не хотим потерять имидж»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас Неймар Футбол

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о потенциальном возвращении в чемпионат Испании форварда «ПСЖ» Неймара.

«Я бы предпочел, чтобы Неймар не возвращался в Ла Лигу. Он не является хорошим примером для подражания. Неймар может быть отличным игроком, но манеры поведения также очень важны в ценностях, которые мы пропагандируем. 

Мы хотим привлекать лучших игроков в Ла Лигу, но поведение Неймара не подходит для нашего турнира. Мы много работали и не хотим потерять имидж», – сказал Тебас.

Ранее сообщалось, что бразилец уже согласовал контракт с «Барселоной» и объявит о своем желании вернуться в каталонский клуб после завершения Кубка Америки. 

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