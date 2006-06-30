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Леонид Федун: «Предсезонный турнир в Сочи дороже проводить, чем в Австрии»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Кубок Матч Премьер Футбол

Президент «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему Кубок Париматч Премьер решили провести в Австрии, а не в России.

«Мы только что разговаривали с организатором, он говорит, что в России такие турниры проводить невозможно.

Если делать в Сочи, будет намного дороже, в июне отели там стоят в три раза дороже, чем в Австрии, аренда поля – примерно в два раза дороже. Плюс очень плохая транспортная доступность. Для Краснодарского края, может быть, это хорошо, для нас – не очень. Можно попробовать играть там зимой, но могут быть сильные дожди.

Не знаю, насколько будет корректно, если проводить турнир в Москве для московских команд. Других городов просто нет. Мы были бы не против сыграть на таком турнире в Москве, собрали бы 45 тысяч болельщиков.

Нужно задумываться над тем, чтобы делать базы в Саранске или Нижнем Новгороде. Чтобы были поля и гостиницы», – сказал Федун.

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