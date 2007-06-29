Роман Зобнин: «Спартаку» нужно усилиться Месси, Роналду и Салахом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил трансфеную политику клуба.
– Как вам на сборе в Австрии?
– В целом нормально. Но если брать в сравнении с Катаром зимой, то там было лучше по условиям, если брать в общем.
– Какие у вас личные цели на сезон?
– Набрать оптимальную форму, тогда для меня проблем не будет вообще больше.
– Как оцениваете трансферную политику клуба?
– К нам пришли сильные футболисты, главное теперь, чтобы они давали результат. Давно знаю Томаса Цорна, он серьезно разбирается в футболе, это большой плюс.
– Кем «Спартаку» еще стоит усилиться?
– Месси, Роналду и Салахом. Ну, а вообще нужно больше качественных футболистов, – сказал Зобнин.