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Кононов о матче с «Ростовом»: «Спартак» во втором тайме переиграл соперника»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Олег Кононов Софьян Ханни Кубок Матч Премьер Футбол

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги матча с «Ростовом» (0:2) в рамках Кубка Париматч Премьер.

– Неприятно проигрывать. Но, наверное, главный итог не в счете на табло. 

– Конечно, мы экспериментируем с составом. Те игроки, которые у нас мало играли, мы им даем возможности где-то начинать.

Сегодня сыграли те игроки, которые мало играли в чемпионате. Также мы смотрим за состоянием наших игроков, которые входят, – Жиго, Рассказов, Рома Зобнин.

Рабочий момент. Будем в ходе турнира давать какие-то игровые отрезки или минуты тем футболистам, на кого чуть больше рассчитываем в сезоне.

На данный момент эти игры служат в большей степени набору кондиций и [отработке] игровых ситуаций, где мы должны посмотреть, как игроки воспринимают информацию, которую мы даем сейчас на сборе.

– Вы довольны, как они воспринимают информацию?

– Моменты мы создавали неплохо, особенно во втором тайме. Во втором тайме мы почти полностью переиграли соперника, но не хватало завершения атак.

– Ханни смотрелся неплохо. Эти матчи могут повлиять на его будущее?

– Конечно, у каждого игрока есть шанс всегда выйти на то уровень, который мы от него ждем. Это зависит от каждого из них, как они будут проявлять себя, – сказал Кононов в эфире «Матч ТВ».

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