Уарда, отстраненный за домогательства, вернется в сборную Египта по просьбе игроков

Министр спорта Египта Ашраф Собхи встретился с игроками национальной команды по их просьбе, чтобы обсудить исключение полузащитника .

Футболисты попросили его распорядиться вернуть Уарду в сборную. В итоге его дисквалификацию сократили до окончания группового этапа Кубка Африки.

Таким образом, Уарда возвращается в команду с плей-офф Кубка Африки.

Напомним, что его отстранили за сексуальные домогательства – он присылал девушкам видео со своим членом в WhatsApp.

Ранее форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил: «К женщинам нужно относиться с глубочайшим уважением, но нельзя каждого сразу отправлять на плаху».

Хавбека Уарду выгнали из сборной Египта за сексуальные домогательства. Он присылал девушкам видео со своим членом в WhatsApp