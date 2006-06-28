Уарда, отстраненный за домогательства, вернется в сборную Египта по просьбе игроков

Министр спорта Египта Ашраф Собхи встретился с игроками национальной команды по их просьбе, чтобы обсудить исключение полузащитника Амра Уарды.
Футболисты попросили его распорядиться вернуть Уарду в сборную. В итоге его дисквалификацию сократили до окончания группового этапа Кубка Африки.
Таким образом, Уарда возвращается в команду с плей-офф Кубка Африки.
Напомним, что его отстранили за сексуальные домогательства – он присылал девушкам видео со своим членом в WhatsApp.
Ранее форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил: «К женщинам нужно относиться с глубочайшим уважением, но нельзя каждого сразу отправлять на плаху».
Хавбека Уарду выгнали из сборной Египта за сексуальные домогательства. Он присылал девушкам видео со своим членом в WhatsApp