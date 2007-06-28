Новичок «Динамо» Ордец: «Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского»

Защитник Иван Ордец рассказал, почему предпочел российский клуб «Шахтеру».

«Мой выбор – в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в любую политическую подоплеку.

Этим летом у меня был шанс остаться в , который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское «Динамо» предложило стать частью нового амбициозного проекта.

Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист», – сказал Ордец.