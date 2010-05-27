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    Хакеры украли 520 тысяч евро у «ПСЖ» в момент выплаты «Боке» за трансфер Паредеса из «Зенита»

    Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция высшая лига Аргентина Бока Хуниорс бизнес происшествия Леандро Паредес Футбол

    В Аргентине ведется расследование касательно выплат за переход полузащитника Леандро Паредеса из «Зенита» в «ПСЖ».

    24-летний футболист перешел в парижский клуб в январе. Стороны договорились о трансфере Паредеса за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

    По правилам ФИФА, «ПСЖ» должен был выплатить часть суммы «Бока Хуниорс», как клубу, воспитавшему футболиста.

    Аргентинцы должны получить примерно 1,3 миллиона евро. Первый перевод – 520 тысяч – был запланирован на 6 марта, второй (260 тысяч) – на август, а третий – на август 2020 года.

    Первая выплата была совершена парижанами, но аргентинскому клубу деньги так и не были перечислены.

    Как сообщает Infobae, в ходе разбирательства выяснилось, что эта сумма поступила на счет в Мексике через счет в Нью-Йорке. Предположительно, речь идет о деятельности интернет-хакеров.

    Представители «ПСЖ» вели переговоры через электронную почту и получили инструкции относительно депозита с почтовых аккаунтов, похожих на официальную почту «Боки». Например, вместо домена bocajuniors.com.ar был указан bocajuniors.com.an.

    Расследование продолжается. Представители аргентинского клуба конфисковали компьютеры сотрудников, которые вели переписку с «ПСЖ».

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