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Павел Колобков: «Ограничение на легионеров к ЧМ-2018 сработало. Новый лимит – это ужесточение»

Теги премьер-лига Россия Павел Колобков лимит на легионеров Р-Спорт Футбол

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал введение нового лимита на легионеров в РПЛ.

«Мы только вчера обсуждали лимит, но обсуждали это и ранее очень активно.

Я считаю, что к чемпионату мира ограничение на легионеров сработало, а сейчас, если анализировать лимит «8+17», то это не ослабление лимита, а наоборот ужесточение.

Раньше клубы имели в заявке много легионеров, и у россиян, конкурирующих на позиции с легионером, практически не было шансов выйти на поле.
 
Сейчас при восьми легионерах тренеры и селекционеры будут более тщательно подходить к выбору легионера», – сказал Колобков.

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