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Черчесов о лимите: «Ограничение в заявке соответствует спортивному принципу»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС лимит на легионеров Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал введение нового лимита на легионеров в РПЛ.

«Говоря о сегодняшнем решении исполкома РФС относительно изменения формата лимита легионеров в РПЛ, могу подчеркнуть, что я всегда высказывался именно за ограничение в заявке.

Это в большей степени соответствует спортивному принципу и позволяет тренерам работать более вариативно, не считая игроков на поле во время матча.

У руководителей клубов есть год, чтобы подготовиться к новому формату, определиться с точечными кандидатурами зарубежных футболистов.

Такая формула лимита предполагает серьезную конкуренцию в составе не зависимо от гражданства спортсмена и соответственно – прогресс в конкурентной среде.

Будем внимательно анализировать ситуацию уже по ходу сезона-2020/21», – сказал Черчесов.

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