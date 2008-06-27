Уткин о ценах на трансляции «Матч ТВ» и Okko: «Огурцы подорожали – стали ли они лучше? Они стали хуже и дороже. Такова жизнь в России»

Журналист и блогер отреагировал на решение «Матч ТВ» поднять цены на трансляции и подписки, а также высказался о ценовой политике Okko Спорт.

«О ценах на «Матч Премьер», Okko Спорт и другое. Начнем с «Матча». Ну да, цены выросли.

Вы задаетесь вопросом (простите) – ... Нет, жесткие слова прибережем; вы спрашиваете – да с чего бы? Все же то же самое. Ну, вы как дети. Как это все то же самое?

Рассуждение на уровне того, почему кола стоит в кафе на Патриках и в «Шоколаднице» в Чертаново не одинаково. Кола-то одна! Да, но стоимость аренды разная. Стол накрыть стоит по-разному в центре, в Чертаново, в Бутово или в Балашихе.

Электричество дорожает. Бензин дорожает. Аренда техники телевизионной местами очень дорожает. За помещения платишь больше. Вы что, на облаке живете, что ли? За квартиру не платите?

Огурцы в магазине подорожавшие – вы задаетесь вопросом, стали ли они лучше, что платить приходится больше? Они стали хуже вообще-то. И дороже. Такова жизнь в России. Вы не знали?

Можете считать мои слова снобизмом. Это еще одна защитная скорлупа. Я такой же зритель, как вы, не работаю ни в госструктурах, ни в мегакорпорациях, и вообще единственное место, где я получаю зарплату – это «Эхо Москвы». «Там немного, но на похороны хватит» (с). Может, и не хватит – не моя это забота, с другой-то стороны. А в остальном сам кручусь. Самозанятый.

Если вы возмущены – вам же дают сэкономить. Что у Окко льготная подписка, что «Матч» сохраняет возможность еще три недели оформить подписку на год по старой цене. И что сидите вы? Вы ведь знаете, что получите за эти деньги. То же, что и раньше. За то же бабло.

Так ныть неконструктивно. Купи сейчас, или же ладно, [нойте] но тогда по делу: о том, что в стране денег нет, работы нет, все услуги дорожают следом за энергией и топливом. Вот в чем дилемма», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

«Матч ТВ» поднял цену на одну трансляцию до 149 рублей. Подписка на «Матч Премьер» – 299 рублей в месяц

Месячная подписка на АПЛ в Okko обойдется в 549 рублей, суточная – в 199

Rambler объявил подписку на сезон АПЛ за 2990 рублей