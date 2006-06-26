Евгений Гинер: «Лимит не повысит качество легионеров. Русский паспорт не должен давать приоритета»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о новом формате лимита на легионеров в РПЛ.

«Насколько я знаю, в мире лимита на легионеров не существует, хотя есть на Украине и в Китае. Принято решение на 2020/2021 год, опробуем и посмотрим, как клубы будут действовать.

Я часто спорю на такие вопросы, хотя у нас в команде имею больше всех русских футболистов. Я мало обращаю внимания на это, но, думаю, конкуренция должна быть, русский паспорт не должен давать приоритета ни финансового, ни зарплаты, ни в трансферных ценах.

Этот лимит не повысит качество легионеров, которые приезжают в РПЛ, нужно вводить вопрос не какое количество приедет, а какое качество. Чтобы игрок должен играть за сборную. Решение было принято единогласно? Это сложный вопрос. В исполкоме из клубов – я и Галицкий. Не знаю, какие еще клубы как проголосовали», – сказал Гинер.

РФС обсуждает новый лимит. Не больше 8 легионеров в заявке, старт – с сезона-2020/21

У нас будет новый лимит на легионеров – 8 в заявке на сезон. Тяжелее всех – «Зениту» и «Краснодару»