Коммерческий директор «Локомотива»: «У нас самые дешевые абонементы среди топ-клубов в Москве»

Коммерческий директор Марат Фаттахов объяснил причины повышения цен на абонементы.

– С чем связано резкое повышение цен на сезон?

– Давайте с самого начала. – самый успешный клуб России за последние три года.

С точки зрения спортивных результатов это факт. За последние три года мы играли в Лиге чемпионов, взяли два Кубка России, стали чемпионами страны.

– В прошлом году ситуация была примерно такой же.

– Как я уже говорил, в прошлом году мы осознанно сделали абонементную программу существенно ниже рынка. Кстати, судя по всему, «Динамо» сейчас идет тем же путем.

Невозможно без стабильного достижения высоких спортивных результатов повышать цены на абонементы.

Так что нынешние цены на абонементы и на билеты – по сути реализация той стратегии, которая была сформирована еще два сезона назад.

При этом отмечу, что даже сейчас у нас самые дешевые абонементы среди московских топ-клубов.

– Имеете в виду и ЦСКА?

– Да. Абонемент на «Юг», который включает в себя все турниры, стоит у нас 7000 рублей.

У ЦСКА самый дешевый абонемент такого же плана стоит 9000 рублей, но это без матчей Кубка России. У «Спартака», который сделал абонемент без еврокубков, стоит 7800 рублей.

Причем Кубок России входит туда только до стадии 1/8 финала – не знаю почему.

Кроме того, при продлении абонемента наши болельщики получают абонемент с группой Лиги чемпионов за 6300 рублей, то есть минимум 18-19 матчей в сезоне в среднем будут стоить 350 рублей за матч, – заявил Фаттахов.