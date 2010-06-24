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Мурило завтра присоединится к «Локомотиву» на сборе в Австрии

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Мурило Серкейра Футбол

Новичок «Локомотива» Мурило отправится на летний сбор клуба.

22-летний бразилец завтра, 24 июня, присоединится к команде в Австрии для подготовки к новому сезону, сообщает Sport24.ru.

Напомним, главный тренер Юрий Семин после покупки Мурило сказал, что не представляет сильные стороны футболиста и не видел его игру, а на следующий день сообщил, что бразилец не поедет на первый сбор – будет тренироваться в Москве с молодежным составом или с «Казанкой» из ПФЛ.

Кто такой Мурило, которого Семин не знает и отправляет в «Казанку» вместо основы «Локо»

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