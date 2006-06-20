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Маурицио Сарри: «Хотел бы помочь Роналду побить новые рекорды»

Теги Криштиану Роналду Челси Ювентус серия А Италия Маурицио Сарри Футбол

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мыслями о форварде Криштиану Роналду.

«В «Челси» я работал с некоторыми очень сильными футболистами, но тренировать Криштиану Роналду – еще один шаг вперед. Я хотел бы помочь ему побить новые рекорды.

Должны быть четкие идеи о двух-трех футболистах, которые могут реально повлиять на ситуацию в команде, а затем нужно дать им возможность по-настоящему раскрыть себя.

Если команда наслаждается игрой на поле, зрители получают удовольствие. Это топливо для побед», – сказал Сарри.

Сарри – часть ребрендинга «Юве». Маурицио изменит восприятие клуба

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