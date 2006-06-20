Маурицио Сарри: «Приглашение в «Ювентус» – венец карьеры. Я буду выкладываться на 110%»

Новый главный тренер Маурицио Сарри прокомментировал свое назначение на презентации в туринской команде.

«Я рад оказаться здесь. На твоем пути тебе необходимы четкие идеи. Я поддерживал , потому что родился в Неаполе, и у меня была идея, что мы можем быть конкурентоспособными на национальном уровне, и я отдавал на это все силы.

В последние месяцы в «Наполи» у меня появились сомнения, я почувствовал, что мой путь там завершен. В это же время, пока я сомневался, был представлен , и в этом была моя вина.

У меня были предложения, но я решил уехать за границу, потому что не хотел уходить сразу в другой итальянский клуб. Премьер-лига стала отличным опытом, но ближе к концу сезона у меня появились профессиональные и личные причины вернуться в Италию.

«Ювентус» дал мне возможность, и это венец карьеры, 80 процентов которой были очень тяжелыми. Считаю, что уважительно относился ко всем и отдавал все силы.

В течение трех лет работы в «Наполи» я просыпался утром с мыслью о том, как победить «Ювентус», моим долгом было найти возможности обыграть их.

Я выкладывался на 110 процентов, но не смог это сделать. Это было спортивное соперничество, но теперь я буду отдавать все силы на благо этого клуба.

В «Наполи» я провел три года, из уважения к ним после ухода я уехал за границу. У меня появилась необходимость вернуться в Италию, я получил предложение от «Ювентуса», вот и все.

Я с уважением относился ко всем в течение своей жизни и выкладывался на 110 процентов ради всех команд, с которыми работал. То же самое я буду делать и ради этого клуба, больше 110 процентов я предложить не могу», – сказал Сарри.