Илья Гапонов: «Глушаков в нижней части таблицы по очкам на тренировках в мае. Еще Боккетти там»

Защитник Илья Гапонов в интервью Sports.ru рассказал о действующей в «Спартаке» системе начисления очков для игроков на тренировках.

– Расскажи про оценки на тренировках, которые ставит Кононов.

– Начинается месяц, очки обнуляются. Допустим, играем в большой квадрат, делимся на две команды. Игроки, чья команда выиграла, получают три очка. Потом следующее упражнение – удары. Бьем, а тренеры считают. Потом футбол, там тоже очки начисляют.

– Кто в мае чемпион?

– Фернандо – 62 очка (Гапонов очень быстро нашел таблицу в телефоне – .ru).

– А ты на каком месте?

– На 12-м.

– Платил в мае за ужин?

– Платят те, кто во второй половине. Я, получается, остался в спасительной зоне и не платил. Правда, до этого бывало, что и платил – для меня это достаточно существенная сумма.

– Кто из легенд в мае во второй половине, кто платит? Глушаков, Комбаров?

– Да, Глушаков во второй половине, еще Боккетти там есть.

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