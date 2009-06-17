Илья Гапонов: «Глушаков в нижней части таблицы по очкам на тренировках в мае. Еще Боккетти там»

Защитник «Спартака» Илья Гапонов в интервью Sports.ru рассказал о действующей в «Спартаке» системе начисления очков для игроков на тренировках.
– Расскажи про оценки на тренировках, которые ставит Кононов.
– Начинается месяц, очки обнуляются. Допустим, играем в большой квадрат, делимся на две команды. Игроки, чья команда выиграла, получают три очка. Потом следующее упражнение – удары. Бьем, а тренеры считают. Потом футбол, там тоже очки начисляют.
– Кто в мае чемпион?
– Фернандо – 62 очка (Гапонов очень быстро нашел таблицу в телефоне – Sports.ru).
– А ты на каком месте?
– На 12-м.
– Платил в мае за ужин?
– Платят те, кто во второй половине. Я, получается, остался в спасительной зоне и не платил. Правда, до этого бывало, что и платил – для меня это достаточно существенная сумма.
– Кто из легенд в мае во второй половине, кто платит? Глушаков, Комбаров?
– Да, Глушаков во второй половине, еще Боккетти там есть.
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