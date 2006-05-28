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    «СЭ»: Кононов останется главным тренером «Спартака», клубу поставили задачу попасть в группу ЛЧ и выиграть Кубок России

    Теги Спартак Луис Адриано премьер-лига Россия Олимп Кубок России Денис Глушаков Олег Кононов Жано Ананидзе Зе Луиш Лоренсо Мельгарехо Фернандо Александр Ташаев Софьян Ханни Спорт-Экспресс Футбол

    Стали известны итоги заседания совета директоров «Спартака».

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный тренер команды Олег Кононов продолжит работу с командой минимум до зимы сезона-2019/20. Перед командой поставлены задачи: попасть в групповой этап Лиги чемпионов по итогам сезона РПЛ и выиграть Кубок России. Что касается Лиги Европы, то там москвичи должны пройти два отборочных раунда и пробиться в основной турнир.

    Будет немного уменьшен бюджет клуба – до 90 миллионов евро. На заседании совета директоров также обсудили трансферные планы: команду покинет Денис Глушаков, а также, скорее всего, Софьян Ханни, Александр Ташаев и Жано Ананидзе. Не исключено, что «Спартак» с целью получения прибыли продаст Фернандо и Лоренсо Мельгарехо.

    Также команду может покинуть один из нападающих – Зе Луиш или Луис Адриано. Отмечается, что клуб попытается приобрести центрального полузащитника в группу атаки и нападающего на случай ухода Адриано или Зе Луиша.


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