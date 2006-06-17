Леонид Слуцкий: «Чтобы мне отправить детей из школы в Голландию за свой счет, нужно перечислить деньги «Ротору» и 6% за расходы»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о проблемах со своей футбольной школой в Волгограде.

– Ни для кого не секрет, что сегодня четырехлетние дети уже занимаются футболом. Но по федеральным стандартам в государственную школу вы не можете взять детей младше девяти лет, поэтому все младшие возраста остались у меня в школе, а все старшие перешли [в «Ротор»], работают по федеральным стандартам. Все мои идеи по количеству тренировочной работы, по методикам, по турнирам, в которых они участвуют, просто перестают работать.

Рассказываю историю. В конце прошлого года я решил отправить ребят в Голландию. 75 детей – семь команд разных возрастов. Но по федеральным стандартам руководство школы не может отправить их за рубеж даже за мой счет! В декабре они должны сидеть и заниматься в старом волгоградском зале 20 на 40 метров и ни в коем случае не ехать в Голландию.

Тогда тренеры написали заявление по собственному желанию и все-таки поехали в Голландию. Все местные новостные каналы и Fox Sports две недели об этом рассказывали. Потому что их это впечатлило: человек сам вывез 75 детей, они играли, ходили на футбол, в зоопарк. Но по нашим правилам этого делать нельзя, я их нарушил, я нарушитель!

Бедные тренеры не получили зарплату за то время, что провели в Голландии. И так во всем. Я хочу, чтобы они тренировались больше – а по федеральным стандартам можно только три раза в неделю. Я хочу, чтобы работало два тренера – а по федеральным стандартам один. Я хочу, чтобы дети участвовали в большом количестве соревнований – в федеральный стандарт это не входит.

– То есть они уволились, съездили в Голландию, вернулись и опять трудоустроились?

– Да, но после мне сообщили, что это была разовая вещь, потому что я звонил министру спорта. В будущем знаете как будет? Я должен прислать положение, что в Голландии проводится такой-то турнир. Они поедут под названием «Футбольный клуб «Ротор». Все средства на поездку я должен перечислить на его счет, при этом заплатив шесть процентов за дополнительные расходы. «Ротор» позволит мне перечислить ему деньги, чтобы они оплатили эту поездку, да еще, напомню, надо подготовить положение, регламенты. Федеральные стандарты в их идеальном воплощении выглядят именно таким образом.

Сам же «Ротор» финансирует только два соревнования в году. Это турнир зоны «Черноземья», который играется в Волгограде (и финансирования практически не требует), и финал турнира «Черноземья» в Волгограде, Воронеже или где-то еще. Все! Больше в календаре федеральных стандартов соревнований нет. Ах да, еще есть первенство города Волгограда, в котором играют три команды.

А мы и ездили на Кубок Колыванова, и в Голландию, и играли серию матчей с ведущими академиями в Москве, и ребята 2008 года рождения вышли в финал турнира «Локобол»… Все это финансируется мной, – сказал Слуцкий.