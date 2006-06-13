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«Крылья» хотят арендовать Комбарова у «Спартака» и продлят контракт с Самедовым

Теги Спартак Крылья Советов Дмитрий Комбаров Александр Самедов премьер-лига Россия возможные трансферы Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров может сменить клуб.

Вероятнее всего, летом его арендуют «Крылья Советов», утверждает «Спорт-Экспресс». 32-летний Комбаров входит в список кандидатов на уход из «Спартака», а «Крылья» готовы его арендовать.

Кроме того, как утверждает Sport24, самарский клуб сохранит полузащитника Александра Самедова. Футболист, перешедший зимой из «Спартака», подпишет годичный контракт.

Комбаров выступает за «Спартак» с 2010 года, когда он перешел с братом Кириллом из «Динамо».

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