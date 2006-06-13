«Крылья» хотят арендовать Комбарова у «Спартака» и продлят контракт с Самедовым

Защитник Дмитрий Комбаров может сменить клуб.

Вероятнее всего, летом его арендуют , утверждает «Спорт-Экспресс». 32-летний Комбаров входит в список кандидатов на уход из «Спартака», а «Крылья» готовы его арендовать.

Кроме того, как утверждает Sport24, самарский клуб сохранит полузащитника Александра Самедова. Футболист, перешедший зимой из «Спартака», подпишет годичный контракт.

Комбаров выступает за «Спартак» с 2010 года, когда он перешел с братом Кириллом из «Динамо».