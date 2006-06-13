«Крылья» хотят арендовать Комбарова у «Спартака» и продлят контракт с Самедовым

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров может сменить клуб.
Вероятнее всего, летом его арендуют «Крылья Советов», утверждает «Спорт-Экспресс». 32-летний Комбаров входит в список кандидатов на уход из «Спартака», а «Крылья» готовы его арендовать.
Кроме того, как утверждает Sport24, самарский клуб сохранит полузащитника Александра Самедова. Футболист, перешедший зимой из «Спартака», подпишет годичный контракт.
Комбаров выступает за «Спартак» с 2010 года, когда он перешел с братом Кириллом из «Динамо».