Головин – Фабрегасу: «Хотелось бы ответить на поле в матче с Кипром»

Полузащитник и сборной России Александр Головин прокомментировал сообщение в инстаграме, оставленное после матча квалификации Евро-2020 с Сан-Марино (9:0).

Фабрегас пошутил на странице россиянина в социальной сети о том, что он не смог забить ни одного из девяти мячей сборной.

«Хотелось бы ответить Фабергасу завтра на поле, но в первую очередь для меня важно, чтобы выигрывала команда», – сказал Головин.

Матч Россия – Кипр состоится 11 июня в . Начало – в 21:45 по московскому времени.

Фабрегас – Головину: «9 голов, а ты не забил ни одного?»