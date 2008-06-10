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Головин – Фабрегасу: «Хотелось бы ответить на поле в матче с Кипром»

Теги Монако Франсеск Фабрегас Сборная России по футболу сборная Кипра по футболу квалификация Евро-2020 Александр Головин Р-Спорт Футбол

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал сообщение Франсеска Фабрегаса в инстаграме, оставленное после матча квалификации Евро-2020 с Сан-Марино (9:0). 

Фабрегас пошутил на странице россиянина в социальной сети о том, что он не смог забить ни одного из девяти мячей сборной.

«Хотелось бы ответить Фабергасу завтра на поле, но в первую очередь для меня важно, чтобы выигрывала команда», – сказал Головин.

Матч Россия – Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Фабрегас – Головину: «9 голов, а ты не забил ни одного?»

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