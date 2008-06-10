Головин – Фабрегасу: «Хотелось бы ответить на поле в матче с Кипром»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал сообщение Франсеска Фабрегаса в инстаграме, оставленное после матча квалификации Евро-2020 с Сан-Марино (9:0).
Фабрегас пошутил на странице россиянина в социальной сети о том, что он не смог забить ни одного из девяти мячей сборной.
«Хотелось бы ответить Фабергасу завтра на поле, но в первую очередь для меня важно, чтобы выигрывала команда», – сказал Головин.
Матч Россия – Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало – в 21:45 по московскому времени.