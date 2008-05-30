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Суд рассмотрит жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву 13 июня

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар ТАСС Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

Определена дата заседания Мосгорсуда, на котором будут рассмотрены жалобы защиты и представление прокуратуры на приговор по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«В Московском городском суде назначено рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов и апелляционного представления прокурора на приговор Пресненского районного суда в отношении Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

Рассмотрение состоится 13 июня в 11:00 по московскому времени», – сообщили в пресс-службе суда.

8 мая суд приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

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