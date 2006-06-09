Тите: «Неймар входит в тройку лучших футболистов мира, у него есть преимущество перед Азаром»

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о форварде «ПСЖ» .

«Во-первых, я переживаю за и его здоровье.

Во-вторых, есть чувство сожаления, что в составе моей команды нет игрока такого уровня. Неймар входит в тройку лучших футболистов в мире.

Кроме Месси и Роналду [в топ-3], могу выделить , но у Неймара есть преимущество: думают они одинаково, но Неймар все делает быстрее», – сказал Тите.

27-летний бразилец не сыграет на Кубке Америки из-за растяжения связок голеностопного сустава. Он пропустит четыре недели.

Официально худший год в карьере Неймара: теперь он пропустит Кубок Америки из-за травмы