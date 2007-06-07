Пеп Гвардиола: «Говорят, «Ман Сити» не может считаться одним из лучших, пока не выиграет ЛЧ. Мы принимаем вызов»

Главный тренер Пеп Гвардиола поделился мнением о борьбе в Лиге чемпионов.

«Футбол всегда дает еще один шанс. Люди говорят, что мы не можем считаться одними из лучших, пока не выиграем Лигу чемпионов. Это нормально, мы принимаем вызов.

Десять лет назад никто не мог подумать, что этот клуб сможет взять АПЛ. Теперь люди говорят о Лиге чемпионов. Это первый шаг, это хорошо.

Если это произойдет в следующем сезоне, значит – в следующем сезоне. Со мной или без меня, с этими игроками или другими. Возможно, однажды это случится. Если нет – не повезло. Но мы попытаемся сделать это», – сказал Гвардиола в интервью клубному каналу.