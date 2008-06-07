Пеп Гвардиола: «Англия – лучшее место для работы. Я тренировал в Испании и Германии и могу сравнить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, почему ему нравится работать в Англии.

«Думаю, в мире нет лучшего места для тренерской работы, чем Англия. Я тренировал в Испании и Германии и могу сравнить. Италия, думаю, очень похожа на Испанию, так что лучшего места нет.

Во многих [странах] фанаты освистывают тебя в случае отсутствия побед, здесь [в Англии] они всегда поддерживают [команду]. Я ношу голубую футболку – я один из вас.

Помню, первый год был сложным: после поражения в Лиге чемпионов от «Монако» в премьер-лиге все складывалось непросто, но люди по-прежнему поддерживали нас.

Это идеальное место для работы. Я почувствовал это в первом сезоне и не забываю до сих пор. И не забуду. Сейчас мне легче, потому что я понял, как здесь все работает. Я не забуду, как меня поддерживали в первый сезон, когда нужно было время.

Вот почему я рад наградить болельщиков за доверие, оказанное мне и моим игрокам. Лучшее впереди», – сказал Гвардиола в интервью клубному каналу.

Команды Гвардиолы фолят больше всех в лиге. Это оружие Пепа почти не замечают