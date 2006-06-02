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Юрген Клопп: «Разговаривал с Гвардиолой. Пообещали надрать друг другу задницы в следующем сезоне»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы в финале Лиги чемпионов рассказал, что созвонился с Пепом Гвардиолой, возглавляющим «Манчестер Сити».

«Секунду назад разговаривал с Пепом Гвардиолой по телефону. Наш главный физиотерапевт работал в «Манчестер Сити» в начале года, но хотел выиграть Лигу чемпионов... ладно, это шутка!

Мы пообещали, что надерем друг другу задницы в следующем сезоне. Будем бороться за все и посмотрим, что получим в итоге.

Набрать 97 очков в премьер-лиге и выиграть Лигу чемпионов – невероятно долгий путь, и мы сделали это. Это невероятно», – сказал Клопп. 

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