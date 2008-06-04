Неймар даст показания по делу об изнасиловании на следующей неделе

Полиция приехала в расположение сборной Бразилии к нападающему Неймару.

27-летнего футболиста обвиняют в изнасиловании, совершенном 15 мая в парижском отеле.

Полиция находилась на базе национальной команды, готовящейся к Кубку Америки, 45 минут и ждала, когда подпишет бумагу о том, что он должен дать показания в участке в пятницу.

Бразильская конфедерация футбола договорилась, что игрок сделает это на следующей неделе после товарищеских матчей.

Также полиция конфискует телефон Неймара, опубликовавшего интимные изображения девушки, которая обвинила его в изнасиловании.

Неймара обвинили в изнасиловании. Он не отрицает секс, но говорит, что все было по взаимному согласию