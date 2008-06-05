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Роналду забил со штрафного впервые с ЧМ-2018

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус серия А Италия Сборная Швейцарии по футболу Али Даеи Лига наций УЕФА Футбол

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился тремя голами в полуфинале Лиги наций против Швейцарии (3:1).

На 25-й минуте Роналду забил со штрафного. Это его первый гол за сборную со времени ЧМ-2018. 20 июня он забил в ворота Марокко (1:0).

Гол стал первым для Роналду со штрафного за клуб и сборную с матча против Испании (3:3) на том же чемпионате.

После турнира в России португалец взял паузу и вернулся в сборную лишь в марте на матчи квалификации Евро-2020. За «Ювентус» он забивал только с игры.

У Роналду 88 голов в 157 играх за национальную команду. Среди бомбардиров сборных он уступает лишь иранцу Али Даеи (109 голов).

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