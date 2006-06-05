Бывший доктор «Спартака» Лю Хуншэнь: «Команда недовольна главным врачом, игроки ходят ко мне»

Бывший врач Лю Хуншэнь рассказал, что некоторые футболисты команды по-прежнему обращаются к нему.

— Кто-то из игроков «Спартака» в последнее время обращался за помощью?

— Да, но я не могу сказать, кто. Команда недовольна главным врачом, и футболисты ходят ко мне без его разрешения. Ходят ко мне не только спартаковские игроки, но и из других клубов.

— С кем из футболистов «Спартака» продолжаете общение?

— Когда я работал в команде, был очень дружный коллектив. Глушаков, Ещенко, Комбаров, Ребров, Селихов — эти ребята больше всех дружат. Они мне звонят, я им звоню.

— Вы сказали, что игроки недовольны медицинским штабом. В чем конкретно это проявляется?

— Я дружу с некоторыми футболистами, слышал, что и руководство, и тренеры недовольны медицинским штабом. Игроки говорят, что их долго лечили. А как только они возвращались — опять травма. Я тоже не чудотворец, но когда я был в команде, такого не случалось.

— Насколько профессионален главврач Михаил Вартапетов? Его работа в прошлом сезоне вызывала вопросы.

— Я не буду говорить, что профессионально, а что нет. Мы друг с другом дружим, он хороший человек, – сказал Хуншэнь.

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