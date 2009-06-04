Реклама 18+
Реклама 18+

Аллегри не против заменить Сарри в «Челси», но в клубе не хотят назначать третьего итальянца подряд

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Ювентус Уотфорд премьер-лига Англия возможные трансферы Вулверхэмптон Дерби Каунти Антонио Конте чемпионшип Массимилиано Аллегри Нуну Эшпириту Санту Хавьер Грасия Стив Холланд Маурицио Сарри Футбол

«Челси» ведет поиски главного тренера на замену Маурицио Сарри, который, скорее всего, этим летом переберется в «Ювентус».

По информации The Telegraph, в списке клуба есть: Фрэнк Лэмпард («Дерби»), Хави Грасия («Уотфорд») (о них уже сообщалось), а также Нуну Эшпириту Санту из «Вулверхэмптона» и помощник Гарета Саутгейта в сборной Англии Стив Холланд, ранее уже работавший в «Челси».

В должности тренера «Челси» заинтересован покинувший ранее «Ювентус» Массимилиано Аллегри. Специалист хотел бы поработать в АПЛ. Но в клубе скептически относятся к третьему итальянцу подряд на посту главного тренера, учитывая проблемы, с которыми «Челси» столкнулся при Антонио Конте и Сарри.

Сообщалось, что Сарри уже договорился с «Ювентусом» о контракте, а «Челси» готов отпустить его за 5 миллионов фунтов.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться